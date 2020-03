Informationen zum Luftverkehr : Lufthansa streicht noch mehr Flüge - Laudamotion und Austrian stellen Betrieb ein

Wegen der Einreisestopps in vielen Ländern fährt die Lufthansa den Flugplan weiter massiv zurück. Ab Dienstag werden nur noch zehn Prozent der Langstreckenflüge und 20 Prozent der Flüge in Europa abheben. Laudamotion und Austrian Airline stellen den Betrieb komplett ein. Tui ködert Kunden mit einem Treuebonus.

Das teilte die Airline am Montag mit. In dieser Woche seien noch mehr als 20 Sonderflüge von Lufthansa, Eurowings und Austrian Airlines geplant, damit rund 6000 Passagiere nach Hause zurückkehren könnten, erklärte ein Sprecher. Der reduzierte Flugplan für alle Lufthansa-Airlines gilt zunächst bis zum 12. April.

Die zur Lufthansa gehörende Austrian Airlines und die Ryanair-Tochter Laudamotion stellen zudem ihren regulären Flugbetrieb temporär ein. Austrian werde die Flüge ab Donnerstag aussetzen, der vorerst letzte Flug werde am 19. März in den Morgenstunden aus Chicago in Wien landen, teilte die Fluglinie mit. Bis dahin werde der Flugbetrieb kontrolliert und strukturiert zurückgefahren, um möglichst alle Passagiere, Crews und Flugzeuge nach Hause zu holen. Zunächst streicht Austrian Airlines alle Flüge bis zum 28. März. Passagiere, die in diesem Zeitraum einen gebuchten Flug haben, würden wenn möglich auf andere Fluglinien umgebucht, hieß es.

Der „beispiellose“ Passagierrückgang in Folge der Coronakrise hat zudem auch die kleineren Flughäfen in Deutschland erreicht. Der Flughafenverband ADV berichtete am Montag von einem Rückgang der registrierten Fluggäste um 38 Prozent in der vergangenen Woche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Ausfall ist damit mehr als doppelt so groß wie im April 2010 nach dem starken Asche-Ausbruch eines Vulkans in Island.