Kreditgarantie des Staates : Diese „Bazooka“ hängt von vielen Akteuren ab

Berlin Es ist kaum vorstellbar, dass der Staat wirklich Millionen Sparer oder Hunderttausende Unternehmen vor der Pleite retten könnte. Trotzdem kann die unbegrenzte Kreditgarantie des Staates für Beruhigung sorgen - die Märkte reagieren bereits.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben in ihrer Pressekonferenz vor der Hauptstadtpresse mit Metaphern nicht gespart: Man könne durchaus von einer „Bazooka“ sprechen, die beide Minister hier vorstellten, sagte etwa Scholz in Anlehnung an eine Metapher, die der frühere EZB-Präsident Mario Draghi in der Finanzkrise vor zehn Jahren geprägt hatte. Damals hatte Draghi die Ankündigung der Notenbank als „Bazooka“ bezeichnet, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen der Euro-Länder aufzukaufen, um den Euro zu retten. Heute haben Scholz und Altmaier allen deutschen Unternehmen - von den ganz kleinen zu den sehr großen - wiederum unbegrenzt staatlich abgesicherte, günstige Überbrückungs-Kredite zugesichert, um ihnen durch die Corona-Krise zu helfen. Wenn alle zugreifen, stiege die Kreditsumme auf eine halbe Billion Euro, so Scholz.