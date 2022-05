Rückzug aus Markt : McDonald's verkauft Restaurants an russischen Geschäftsmann

McDonald's verkauft Restaurants an russischen Geschäftsmann

New York Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich zahlreiche westliche Unternehmen bereits vom russischen Markt zurückgezogen – jetzt auch der Fastfoodriese McDonald‘s. Die Restaurants werden verkauft.

Der US-Fastfoodriese McDonald's verkauft im Zuge seines Rückzugs vom russischen Markt seine dortigen Burger-Restaurants an einen russischen Geschäftsmann. Der Konzern gab am Donnerstag die Einigung mit Alexander Gowor bekannt, der bereits als Lizenznehmer zwei Dutzend McDonald's-Restaurants in Sibirien betreibt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.