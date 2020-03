Wegen Coronavirus : Kötter beantragt Kurzarbeit an den Flughäfen Düsseldorf und Köln

Exklusiv Düsseldorf Die Corona-Auswirkungen der Airline-Branche treffen nun auch die zwei größten Airports von NRW direkt. Das Sicherheitsunternehmen Kötter Securites hat Kurzarbeit für die Sicherheitsassistenten beantragt.

Kurzarbeit sei auch „aus Fürsorge für die Mitarbeiter richtig“, sagt er. Es sei „besser wenn an den Flughäfen nur die Luftsicherheitsassistenten im Einsatz sind, die auch gebraucht werden.“ Gemeint ist, dass das Infektionsrisiko für die Menschen am Flughafen höher ist als wenn diese zu Hause sind.

In Düsseldorf beschäftigt Kötter Securities 1100 Mitarbeiter, in Köln sind es 600 Mitarbeiter.

Dabei ist die Zahl der Passagiere in Düsseldorf um mindestens 60 Prozent eingebrochen, schätzen Insider. Die Fluglinie Lauda wird ab Dienstag den Verkehr ab Düsseldorf einstellen. Eurowings will die Zahl der eingesetzten Flugzeuge deutlich reduzieren. In eine Reihe an Ländern finden keine oder fast keine Flüge mehr statt, beispielsweise Spanien, USA und China.