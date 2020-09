Moderate Lohnsteigerungen : Bahn und EVG beenden Tarifstreit

Das Logo der Deutschen Bahn AG am Berliner Hauptbahnhof (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Über mehrere Wochen hinweg rangen Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei ihren Tarifverhandlungen um Details. jetzt sind sich die Parteien einig. Beide Seiten vereinbarten am Donnerstag moderate Lohn- und Gehaltserhöhungen.

Das teilten Gewerkschaft und Konzern am Abend mit. Genaue Zahlen wurden zunächst nicht bekannt. Bei den Verhandlungen hatten sich beide Seiten auf einen Korridor von 0,5 bis 1,5 Prozent mehr Lohn geeinigt. Zuletzt hatte die EVG 1,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten gefordert. Details wollen die Verhandlungspartner am Freitagvormittag vorstellen.

„Unser Tarifvertrag schützt die Beschäftigten bei der DB AG bis Anfang 2023 vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Genau das war unser Ziel“, teilte der designierte EVG-Vorsitzende, Klaus-Dieter Hommel, am Donnerstag mit.

Für die Deutsche Bahn ist die Einigung laut einer Mitteilung am Abend ein „ausgewogener Abschluss“. Personalvorstand Martin Seiler teilte mit: „Die Einigung ist in Zeiten von Stellenabbau oder Kurzarbeit in der deutschen Wirtschaft ein gemeinsames Signal der Verantwortung.“