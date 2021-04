Trotz leichter Erholung : Eine Milliarde Verlust für Lufthansa im ersten Quartal

Frankfurt am Main Die Corona-Pandemie trifft die deutsche Fluggesellschaft hart, obwohl der Verlust im Vergleich zum vergangenen Jahr reduziert werden konnte.

Die schwer von der Corona-Krise getroffene Lufthansa hat auch im ersten Quartal des Jahres 2021 ein Milliardenminus gemacht, den Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber deutlich reduziert. Wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, verbuchte die Fluggesellschaft für den Dreimonatszeitraum bis Ende März unter dem Strich ein Minus von 1,0 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 60 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.