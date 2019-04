Thyssenkrupp und Tata : Es knirscht beim Stahl-Joint-Venture

Essen Thyssenkrupp und Tata wollen ihr europäisches Stahlgeschäft fusionieren. Doch die EU-Kommission hat gegen das Vorhaben Bedenken. Nun reagieren die Konzerne mit einigen Zugeständnissen. Ob das reicht, ist fraglich.

Die geplante Stahl-Hochzeit von Thyssenkrupp und Tata Steel bleibt eine Zitterpartie. Eigentlich waren die Konzerne zuversichtlich, dass Joint Venture noch im Frühjahr an den Start zu bringen. Doch EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte im vergangenen Oktober Bedenken zu dem Vorhaben angemeldet und eine „vertiefte wettbewerbsrechtliche Prüfung“ des Vorhabens eingeleitet. Durch den Zusammenschluss sah Brüssel den Wettbewerb insbesondere für Verpackungsstahl, Elektroband und den Stahl für die Automobilindustrie gefährdet. Sie befürchtete, dass Kunden höhere Preise zahlen müssten.

Zentrale Thyssenkrupp Steel Europe hat seinen zentralen Sitz in Duisburg. Dort ist auch der mit zehn Quadratkilometern größte Stahlstandort Europas.

Dem Vernehmen nach soll der Essener Konzern angeboten haben, eine Feuerverzinkungsanlage im spanischen Sagunto zu verkaufen. Tata könnte sich von ähnlichen Aktivitäten in Belgien trennen. Um dem Käufer das Angebot zu versüßen, soll Thyssenkrupp angeboten haben, langfristige Liefergarantien für günstige Vorprodukte einzugehen. Die Bedenken beim Verpackungsstahl sollen dadurch ausgeräumt werden, dass Tata Anlagen in Belgien und Großbritannien veräußert. Vor allem letzter Punkt könnte aber vor dem Hintergrund eines drohenden Brexit noch zu erheblichen Diskussionen führen. So könnte die EU-Kommission argumentieren, dass ein Verkauf von britischen Werken nicht zur Abmilderung der Bedenken auf dem europäischen Binnenmarkt führt. Dies dürften Thyssenkrupp und Tata jedoch anders sehen und sich auf den Standpunkt stellen, dass zum Zeitpunkt der Beantragung des Joint Ventures das Vereinigte Königreich ja sehr wohl Bestandteil des europäischen Wirtschaftsraums gewesen sei.