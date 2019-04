Paris : Die Franzosen sind für eine europäische Armee

Der deutsche General Holger Kammerhoff salutiert an der Spitze einer Abordnung des Eurocorps auf der Militär­parade zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli 2003 auf den Pariser Champs-Elysées. Foto: AFP PHOTO / GABRIEL BOUYSS/JEAN-PIERRE MULLER

Paris Dass es schon bald ein gemeinsames Militär geben wird, glauben aber nur wenige. Vor allem Deutschland gilt als Bremser.

Allerdings sind die Franzosen Realisten. Gaël Sliman, Direktor des Umfrageinstitutes Odoxa, sagt, dass 60 Prozent der Befragten nicht glauben, dass diese Idee in den nächsten 15 Jahren umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang wird in Frankreich immer wieder Deutschland als Bremser ausgemacht. Berlin habe sich über Jahrzehnte daran gewöhnt, unter dem Schirm der Nato und damit im Schutz der USA zu leben.

Diese Haltung stößt in Frankreich auf einiges Unverständnis. Präsident Emmanuel Macron hat seit seinem Amtsantritt immer wieder darauf hingewiesen, dass Europa in der Verteidigungspolitik unabhängiger vom großen Nato-Partner USA werden müsse. „Europa kann seine Sicherheit nicht mehr allein den Vereinigten Staaten anvertrauen“, sagte Macron dazu im vergangenen Sommer in einer Grundsatzrede vor französischen Diplomaten in Paris. Die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik müsse deshalb grundlegend überprüft werden.