Technologiekonzern : Siemens baut 2700 Energie-Stellen ab

München 1400 davon entfallen auf Deutschland. NRW ist diesmal nicht betroffen. Stattdessen müssen die Beschäftigten in Erlangen, Berlin, Nürnberg und Dresden bangen.

Der Technologie-Konzern Siemens hat seine Sparpläne für die Energiesparte konkretisiert. Weltweit sollen 2700 Stellen bei der Sparte Gas and Power wegfallen, 1400 davon in Deutschland. Der Konzern kündigte entsprechende Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern an.

Die großen Siemens-Energiestandorte in Nordrhein-Westfalen, Mülheim und Duisburg, werden von dieser Sparrunde nicht betroffen sein. Die neuen Maßnahmen adressierten in erster Linie das Projektgeschäft sowie das Geschäft mit Produkten und Systemen zur Stromübertragung, teilte das Unternehmen mit. Ein Sprecher ergänzte auf Anfrage, dass damit die Standorte Erlangen, Berlin, Nürnberg und Dresden betroffen seien. Insgesamt will Siemens zu den bereits laufenden Sparprogrammen so zusätzliche 500 Millionen Euro Kosten einsparen. Man wolle die Maßnahme „möglichst sozialverträglich umsetzen“, teilte Siemens mit. Ein Teil der Betroffenen könnte zudem umgeschult werden. Dennoch kritisierte die IG Metall das Sparprogramm inmitten Zeiten des Fachkräftemangels.