Hannover : 1000 Euro pro Chemie-Mitarbeiter

Hannover Die Gewerkschaft IG BCE fordert Wahlfreiheit zwischen Geld und Freizeit. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Die Konjunktur stehe kräftig auf der Bremse, sagen sie.

In den Tarifverhandlungen für die 580.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmabranche will die Gewerkschaft IG BCE Wahlmöglichkeiten zwischen Geld und Freizeit durchsetzen. Der Hauptvorstand beschloss am Dienstag die Forderung nach „spürbaren Lohnsteigerungen“, ohne eine Prozentzahl zu nennen. Künftig solle es ein persönliches „Zukunftskonto“ in Höhe von jährlich 1000 Euro geben, über das jeder Mitarbeiter individuell verfügen könne. Neben der Umwandlung in zusätzliche freie Tage seien die direkte Auszahlung oder Nutzung für die Altersvorsorge denkbar.