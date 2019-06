In Düsseldorf : Air Liquide eröffnet neue Wasserstoff-Tankstelle

Ein Zapfhahn zeigt das Logo „H2“ für Wasserstoff. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Lange Schlangen an der Zapfsäule dürfte es so schnell nicht geben, das zeigt schon eine einfache Rechnung: Auf jede Wasserstoff-Tankstelle kommen in Deutschland im Schnitt nur rund 5,5 Fahrzeuge. Insofern ist die Eröffnung einer weiteren Anlage aus unternehmerischer Sicht momentan in etwa so sinnvoll, wie Sand in der Sahara zu verkaufen.

Florian Rinke

Und dennoch ist die Tankstelle, die Air Liquide am Dienstag in der Nähe des Düsseldorfer Ikea-Marktes in Betrieb nahm, wichtig. Denn jede Säule zählt. Experten schätzen, dass rund 1000 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland nötig sind, damit Wasserstoff-Tankstellen interessanter für den Endkunden werden.

Denn momentan fristen sie ein Nischendasein, was auch die laut Kraftfahrt-Bundesamt 386 Zulassungen zeigen, die in Deutschland auf 70 Tankstellen kommen. Dennoch ist Gilles Le Van von der Technologie überzeugt: „Die Brennstoffzelle kann auf lange Sicht den Diesel ersetzen“, sagt der Deutschland-Chef des Gasekonzerns Air Liquide. Bei kleineren Fahrzeugen und kürzeren Strecken seien Batteriefahrzeuge ideal. „Wenn es aber um größere Lasten und längere Distanzen geht, dann spielen die Brennstoffzelle und die hohe Energiedichte des Kraftstoffs Wasserstoff ihre Stärken aus.“

Air Liquide produziert Wasserstoff in Dormagen und ist in NRW auch darüber hinaus aktiv, um die Technologie voranzutreiben. So läuft momentan zusammen mit dem Stahlkonzern Thyssenkrupp ein Pilotprojekt, bei dem getestet wird, wie bei der Stahlproduktion mit Hilfe von Wasserstoff der CO 2 -Ausstoß verringert werden kann.