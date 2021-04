Finanzen in Düsseldorf : Deutsche Bank schließt vier Filialen in Düsseldorf

Düsseldorf Die Standorte sind über die gesamte Stadt verteilt, auch in der City ist eine Filiale betroffen. Zudem steht der Zeitrahmen für die Schließungen ungefähr fest.

Die Deutsche Bank will vier Standorte in Düsseldorf schließen. Unter Berufung auf interne Unterlagen listet das „Handelsblatt“ 100 Filialen in Deutschland auf, die aufgegeben werden sollen. Aus der Landeshauptstadt dabei sind Zweigstellen in Stadtmitte an der Berliner Allee, in Rath an der Westfalenstraße, in Eller an der Gumbertstraße sowie in Holthausen an der Ritastraße.