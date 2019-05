Konzern im Umbruch : Siemens überrascht mit guten Zahlen

München Der Technologiekonzern steckt im Umbruch. Da ist es gut, dass die Sparten weitgehend gut laufen. Das betrifft auch das schwierige Kraftwerksgeschäft, für das es neue Pläne gibt.

Nach der Ankündigung, die Kraftwerksparte an die Börse bringen zu wollen, hat Siemens solide Quartalszahlen präsentiert. Der Umsatz des Technologiekonzerns legte im zweiten Quartal um vier Prozent auf knapp 21 Milliarden Euro zu, die Auftragslage zog weiter an und stieg um rund sechs Prozent auf 23,6 Milliarden Euro, wie Siemens am Mittwoch in München mitteilte.

Durchatmen konnte vor allem die Kraftwerksparte. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte am Dienstag angekündigt, die Einheit auszugliedern und an die Börse zu bringen. Damit trennt sich Siemens von einem weiteren Kerngeschäft, das dem Konzern in der Vergangenheit aber vor allem Sorge bereitet hatte. Es ist ein Griff an die DNA des Unternehmens, wie Konzernchef Joe Kaeser am Mittwoch erneut betonte. Dies hatten Aktionäre schon länger gefordert.