Schon in diesem Herbst war die Erholung deutlich : NRW-Flughäfen blicken trotz Corona optimistisch auf 2022

Schon in diesem Herbst war die Erholung deutlich

In den Herbstferien war es am wichtigsten Airport von NRW, Düsseldorf, schon ganz schön voll. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Dass die Menschen wieder reisen wollen, zeigte sich gerade im Herbst diesen Jahres, wogegen das Jahr mit dem breiten Lockdown gestartet war. Für 2022 rechnen die Airports nun auch mit einem schwierigen Start, aber dann umso mehr Reisenden.

Die NRW-Airports Düsseldorf, Köln-Bonn und Weeze erwarten nächstes Jahr einen deutlichen Aufschwung, obwohl die aktuelle Corona-Welle die Stimmung doch deutlich senkt. Das erklären die Unternehmen auf Anfrage. Thomas Schnalke, Leiter des landesweit größten Airports Düsseldorf sagt: „Wir erwarten für das gesamte Jahr rund 17 Millionen Passagiere an unserem Standort, das entspricht knapp 70 Prozent des Vorkrisenjahres 2019.“ Im gesamten Jahr 2021 lag der Verkehr bis Ende Oktober bei rund 30 Prozent im Vergleich zu 2019. Im Herbst diesen Jahres erholten sich die Passagierzahlen aber deutlich: Sie erreichten zeitweise über die Hälfte des Wertes vom Vorkrisenjahr, in den NRW-Herbstferien kamen viele Reisende zu den Flughäfen. Schnalke rechnet damit, dass es Anfang des Jahres 2022 hart wird, aber die Zahl der Reisenden im zweiten Quartal wahrscheinlich deutlich steige: „Der Düsseldorfer Flughafen blickt grundsätzlich zuversichtlich in das Jahr 2022, denn die Reiselust der Menschen ist ungebrochen.“