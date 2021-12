„Deutscher Winzerglühwein Weiß“ : Aldi-Glühwein wegen Gefahr platzender Flaschen zurückgerufen

Essen Der Großhändler C.A. Warren GmbH ruft den Artikel „Deutscher Winzerglühwein Weiß“ der Markgräfler Winzer eG in der 0,75-Liter-Flasche zurück. Weil die Flaschen platzen könnten, sollen Kunden diese nicht öffnen.

Der Glühwein wurde nur in den Filialen von Aldi Nord angeboten, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Es sei nicht auszuschließen, dass es in Einzelfällen aufgrund von Hefen zu Gärprozessen komme - dies könne zu einem Bersten der Flasche führen. Kunden sollten die Flaschen daher nicht öffnen und am besten in einer verschlossenen Tüte bei ihrer Einkaufstelle zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons vor Ort erstattet.