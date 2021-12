Advent in Wersten : Glühweinverkauf hilft Flutopfern im Ahrtal

Advent in Wersten

Dirk Rauchmann schenkt in Wersten Glühwein aus. Foto: Simona Meier

Wersten Die Händlergemeinschaf Wir in Wersten ist aktiv und verkauft Glühwein an der Haltestelle Ickerswarder Straße. Das Geld teilweise einem guten Zweck zugute. Die Hütte bleibt sogar über den Jahreswechsel.

Die Händlergemeinschaft „Wir in Wersten“ betreibt seit Ende November eine Glühweinhütte im Grünzug an der Haltestelle Ickerswarder Straße. Bisher ist der Veranstalter mit der Resonanz bei den Werstenern zufrieden. „Wir sind positiv überrascht davon, wie gut das Geschäft läuft“, sagt Dirk Rauchmann von der Händlergemeinschaft. Ein Einbruch der Umsätze sei im Zuge der Corona-Einschränkungen schon zu verspüren, aber „das ist nicht die Hauptsache“, sagt Rauchmann.

„Wir sind schon emotional berührt, dass sich die Leute auch in der aktuellen Situation so positiv äußern“, so Rauchmann. Vor Weihnachten sei von Seiten der Händlergemeinschaft nichts anderes mehr geplant, „wir bleiben bei der Glühweinhütte.“ Sie soll voraussichtlich bis zum 8. Januar bleiben. Geöffnet ist sie jeweils ab 17 Uhr, neben Glühwein gibt es auch andere Getränke und kleine Speisen.