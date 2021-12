Misshandlung durch Stiefvater zugelassen : Zwei Jahre Freiheitsstrafe gegen Mutter der getöteten Leonie verhängt

Kerzen und Plüschtiere vor dem Haus, in dem die sechsjährige Leonie am 12. Januar 2019 ums Leben kam. Foto: dpa/Stefan Sauer

Neubrandenburg Vor knapp drei Jahren starb die sechsjährige Leonie, weil sie schwer misshandelt worden war. Der Stiefvater wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun fiel auch gegen die Mutter ein Urteil.

Die Mutter der getöteten Leonie aus Mecklenburg-Vorpommern muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Neubrandenburg hat die 27-jährige Frau am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. „Sie haben sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen schuldig gemacht“, sagte Richterin Tanja Krüske in der Urteilsbegründung. „Hier ist ein Kind gestorben durch bloße Untätigkeit“, sagte die Richterin, der am Ende der Begründung beinahe die Stimme versagte.