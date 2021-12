Ehemalige Pflegekraft verurteilt : 15 Jahre Freiheitsstrafe für Morde an vier Menschen in Potsdamer Heim

15 Jahre Freiheitsstrafe für Morde an vier Menschen in Potsdamer Heim

Potsdam Die Gewalttaten in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung im April hatten bundesweit Entsetzen ausgelöst. Eine ehemalige Pflegekraft hatte zwei Frauen und zwei Männer getötet. Nun wurde sie verurteilt.

Wegen Mordes an vier Bewohnern eines Potsdamer Heims für Menschen mit Behinderung ist eine ehemalige Pflegekraft zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Potsdam ordnete in seinem Urteil am Mittwoch auch die Unterbringung der früheren langjährigen Pflegekraft des Sozialunternehmens in der Psychiatrie an.