Lokal einkaufen am Wochenende : Geschäfte öffnen zum dritten Heimatshoppen

Leichlingen In der Innenstadt und in Witzhelden locken Aktionen.

Am kommenden Freitag und Samstag organisiert der Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen mit den örtlichen Händlern in Leichlingen und Witzhelden zum dritten Mal das „Heimat shoppen“. 30 lokale Geschäfte öffnen am Freitag bis 20 Uhr, am Samstag zu den üblichen Geschäftszeiten. „Erkennbar sind die Teilnehmer am Plakat „Heimat shoppen“, das in den Schaufenstern und Eingangstüren hängen,“ teilt der Wirtschaftsförderungsverein mit. In den teilnehmenden Läden liegen außerdem bereits jetzt Informationsblätter aus, denen die Teilnehmer zu entnehmen sind.