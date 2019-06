7-Punkte-Plan für Bauernfamilien : Belastetes Grundwasser - geht es jetzt an den Tierbestand?

Belastetes Grundwasser - geht es jetzt an den Tierbestand?

Berlin Wann setzt die Regierung die versprochene Unterstützung für Landwirte um, damit sie weniger Dünger und Gülle einsetzen? Die FDP kommt zu neuen Vermutungen.

Weil der Nitratgehalt im Grundwasser an vielen Stellen in Deutschland zu hoch ist, wird nicht nur die Trinkwasserversorgung gefährdet. Auch die Landwirtschaft gerät unter wachsenden Druck, Nachbesserungen bei EU-Vorgaben schnell umzusetzen. Deshalb haben Julia Klöckner und Ursula Heinen-Esser, die Agrarministerinnen im Bund und in NRW, bereits Ende März ein Sieben-Punkte-Programm zur Unterstützung der Bauernfamilien angekündigt. Für Ernüchterung sorgt nun indes eine Antwort von Klöckners Ministerium auf die FDP-Nachfrage, wie weit der Plan inzwischen gediehen ist. Konkretes soll es erst „nach der Sommerpause“ geben.