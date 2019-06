Post erhöht Briefporto : Warum wir auch bei kleinen Preiserhöhungen empfindlich reagieren

Düsseldorf Wenn die Post das Porto erhöht, trifft es deshalb fast jeden. Entsprechend heftig wird über den Preisaufschlag diskutiert. Aber warum ist das so? Wir haben Erklärungen für das Verhalten gesammelt.

Um zehn Cent will die Deutsche Post das Porto für einen Standardbrief erhöhen. Ab dem 1. Juli muss dann eine 80-Cent-Marke auf den Umschlag geklebt werden. Das Verschicken einer Postkarte soll sogar um 15 Cent auf 60 Cent teurer werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Über die Portoerhöhung, die fast jeden Bürger betrifft, war in den vergangenen Monaten heftig diskutiert worden. Und es mangelte nicht an Kritik.