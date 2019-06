Der Kursabsturz geht weiter : Deutsche-Bank-Aktie fällt unter sechs Euro

Frankfurt Nur noch vier Unternehmen im Dax sind weniger wert als Deutschlands größte Bank. Manche fürchten eine Kapitalerhöhung.

Der Absturz der Deutsche-Bank-Aktie ist derzeit nicht aufzuhalten. Am Montag ist der Kurs zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent gefallen. Bei 5,82 Euro stürzte er erstmals unter die Marke von sechs Euro, erholte sich später zumindest bis auf 5,97 Euro. Aktuell ist die Bank am Aktienmarkt noch 12,5 Milliarden Euro wert; nur noch vier Unternehmen im Dax kommen auf eine geringere Marktkapitalisierung: der Chemie- und Pharmakonzern Merck, die Deutsche Lufthansa, der Bayer-Ableger Covestro und Thyssenkrupp. Allerdings ist der Abstand derzeit noch so beträchtlich, dass Deutschlands größtem Geldhaus kein Absturz aus dem obersten Börsensegment droht. Das mindert die Sorgen der Anleger allerdings nur unzureichend.