Verkauf der Warenhauskette : Metro-Chef will bei Real beruhigen

Metro-Chef will bei Real beruhigen

Düsseldorf Olaf Koch sieht weniger als 10.000 Jobs bei der Warenhauskette gefährdet.

In der Diskussion um einen möglichen Stellenabbau bei Real versucht Metro-Chef Olaf Koch, die Beschäftigten der Warenhauskette zu beruhigen. Nach seiner Meinung würden weniger als die von Gesamtbetriebsratschef Werner Klockhaus befürchteten 10.000 Arbeitsplätze abgebaut, sagte Koch der „Wirtschaftswoche“. „Die jetzt ins Spiel gebrachte Zahl ist nach meiner persönlichen Einschätzung zu hoch“, so der Metro-Chef. Man wolle sich in den Gesprächen mit dem Investoren-Konsortium X+Bricks „für vertragliche Regelungen einsetzen, nach denen die Real-Mitarbeiter von den übernehmenden Einzelhandelsunternehmen weiter beschäftigt werden“.