Handelskonzern : Real drohen schmerzhafte Einschnitte

Düsseldorf Die Metro treibt den Verkauf der SB-Warenhaus-Tochter voran und verhandelt nun zwölf Wochen lang exklusiv mit dem Konsoirtium rund um Redos. Arbeitnehmervertreter fordern eine langfristige Perspektive fürs Unternehmen.

Sollte im Metro-Management die Hoffnung bestanden haben, die angekündigten exklusiven Verkaufsgespräche für die angeschlagenen SB-Warenhauskette Real würden der Aktie auf die Sprünge helfen, wurde diese am Donnerstag schwer enttäuscht. Die Papiere der Düsseldorfer rauschten zum Börsenstart in den Keller. Zeitweise büßten die Papiere 8,9 Prozent zum Vortag ein.

„Dass die Aktie am Donnerstag derart stark nachgegeben hat, ist nicht weiter verwunderlich“, sagt Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), unserer Redaktion. „Die nun angekündigten Mittelzuflüsse von 500 Millionen Euro liegen deutlich unter dem, was der Markt erwartet hat.“

Koch will in den kommenden zwölf Wochen ausschließlich mit dem Redos-Konsortium verhandeln. Er hatte die exklusiven Verkaufsgespräche mit dem Konsortium auch mit der „fortgeschrittenen Konsolidierung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel“ begründet. Sprich: Durch den Verkauf an die Immobilienunternehmen dürfte es den Wettbewerbshütern schwerer fallen, den Deal zu verbieten. Für die Real-Beschäftigten bleibt die Zukunft jedoch ungewiss. „Aus Sicht von Real handelt es sich nur um einen Zwischenschritt, immerhin wird sich Redos auf die lukrativen Immobilien konzentrieren und das restliche Geschäft an Handelsunternehmen verkaufen“, sagte Aktionärsvertreterin Benner-Heinacher.