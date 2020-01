Rückgang zum Vorjahr : Deutschlands Wirtschaft 2019 nur noch um 0,6 Prozent gewachsen

Berlin Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 0,6 Prozent gewachsen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Wirtschaftswachstum aber zurückgegangen.

Die deutsche Wirtschaft ist 2019 wegen Handelskonflikten, kriselnder Autobranche und Brexit-Chaos so langsam gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt legte nur noch um 0,6 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung bekanntgab. Ein kleineres Plus gab es zuletzt 2013 mit 0,4 Prozent. 2018 hatte es noch zu 1,5 Prozent gereicht, 2017 sogar zu 2,5 Prozent.