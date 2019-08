Reaktion auf Handelskonflikt : Morgan Stanley erwartet nächste Fed-Zinssenkung im September

Jerome Powell, Vorsitzender der amerikanischen Notenbank, bei einer Pressekonferenz Ende Juli in Washington. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

New York Die amerikanische Notenbank hatte Ende Juli den Leitzins erstmals seit der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt gekappt - nun will sie nach Einschätzung von Analysten schon zwei Monate später nachlegen.

Die Liste der Analysten und Investoren, die mit der nächsten Zinssenkung der US-Notenbank Fed bereits im September rechnen, wird länger. Wie die US-Investmentbank Morgan Stanley am Montag in New York mitteilte, erwarten ihre Volkswirte den nächsten Zinsschritt der Federal Reserve bereits im September und danach einen weiteren im Oktober. Bislang waren sie von einem Schritt im Oktober ausgegangen und hatten darüber hinaus prognostiziert, dass die Notenbanker dann eine Pause einlegen.