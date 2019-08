Aufdruck zeigt Hongkong als eigenen Staat : Versace und Givenchy verärgern Peking mit T-Shirts

Peking Im eskalierenden Streit mit Peking-kritischen Demonstranten in Hongkong sind jetzt die Luxusmodefirmen Versace, Coach und Givenchy in China unter Druck geraten. Kritisiert werden Aufdrucke auf T-Shirts, auf denen Hongkong als eigener Staat gezeigt wird.

Auf der chinesischen Internet-Plattform Weibo kündigte Supermodel Liu Wen an, deshalb ihre Geschäftsbeziehungen zum New Yorker Modelabel Coach zu beenden. Hongkong war als britische Kronkolonie 1997 an China zurückgegeben worden, genießt als Sonderverwaltungszone aber einen hohen Grad an Autonomie.