Nach Macris Vorwahl-Schlappe : Argentiniens Börse crasht um 30 Prozent

Entsetzen an der Börse in Buenos Aires. Foto: AFP/RONALDO SCHEMIDT

Buenos Aires Nach der Schlappe von Argentiniens Staatschef Mauricio Macri bei der Präsidentschaftsvorwahl sind die Börsenkurse des Landes dramatisch eingebrochen. Die Kurse in Buenos Aires stürzten am Montag um 30 Prozent ab.

Argentiniens amtierender Staatschef Mauricio Macri hat eine herbe Niederlage bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl erlitten. Nach der Auszählung von 87 Prozent der Stimmen kam der Bewerber Alberto Fernández aus dem peronistischen Mitte-links-Lager von Ex-Präsidentin Cristina Kirchner am Sonntag auf etwa 47 Prozent, der liberale Macri hingegen erreichte nur 32 Prozent der Stimmen. Die argentinische Landeswährung verlor infolge des Wahlergebnisses drastisch an Wert.

Macri räumte eine "schlechte Wahl" ein und kündigte an, seine "Anstrengungen zu verdoppeln". Die Vorwahlen vom Sonntag galten als Stimmungsbarometer für die argentinischen Präsidentschaftswahlen am 27. Oktober. Falls sich die Ergebnisse der Vorwahlen wiederholen sollten, würde Fernández bei dem Urnengang gleich in der ersten Runde gewinnen.

Nach der Schlappe für den wirtschaftsliberalen Macri verlor der argentinische Peso am Montag gegenüber dem US-Dollar 14 Prozent an Wert. Statt 46,55 Pesos am Freitag war ein Dollar nun 53 Pesos wert. Macris Herausforderer sagte dazu dem Sender Radio 10: "Die Märkte warnen vor der Tatsache, dass die Regierung sich in einer Lage befindet, in der sie keine Antwort geben kann" auf die Wirtschaftskrise in Argentinien.