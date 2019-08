70 Jahre Adidas : Der Schuster der Nation

Herzogenaurach Adidas wird 70 Jahre alt. Wie aus einer kleinen fränkischen Spezialsportschuhfabrik ein börsennotierter Milliardenkonzern wurde.

(dpa) Das größte Geburtstagsgeschenk hat sich Adidas selbst gemacht. Zum 70-jährigen Bestehen präsentiert sich der Sportartikelhersteller in seiner auf 67 schrägen Stelzen stehenden neuen Konzernzentrale, der „Arena“, auf dem Campus in Herzogenaurach.

Aber 70 Jahre Firmengeschichte sind nicht nur geprägt von Erfolgen. In den 80er Jahren stand Adidas sogar kurz vor dem Aus. Nach dem Tod Adi Dasslers 1978 übernahm seine Frau Käthe die Geschäfte. Sie erlag 1984 einem Herzleiden, drei Jahre später starb überraschend auch Sohn Horst (51). Die vier Töchter von Adi und Käthe übergaben die Leitung an ein Management. Unter der neuen Führung geriet Adidas in eine schwere Krise. Der Markt war gesättigt, die Konkurrenz erstarkt. Die US-Konkurrenten Nike und Reebok drängten nach Europa. 1989 machte Adidas einen hohen zweistelligen Millionenverlust. Um das Unternehmen zu retten, verkauften die Töchter, aber auch der neue Haupteigentümer Bernard Tapie schaffte die Wende nicht. Das gelang erst Robert Louis-Dreyfus, der 1993 Eigentümer und Vorstandschef wurde und das Unternehmen 1995 an die Börse führte.