Börse : Dax überrennt 12.000-Punkte-Marke

Frankfurt Die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung hat die europäischen Aktienmärkte beflügelt. Der Dax stieg am Dienstag 3,6 Prozent über die Marke von 12.000 Punkten und notierte mit 12.001,62 Zählern zeitweise so hoch wie seit drei Monaten nicht mehr.

Der EuroStoxx50 legte 2,4 Prozent zu auf 3153 Punkte. "Der Dax ist zurück im Rally-Modus", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. "Die Börsianer kennen nur den Blick nach oben". Allerdings sei die Börsenerholung nicht von Fundamentaldaten untermauert. "Und das macht sie so gefährlich."

Weltweit hat die Coronavirus-Pandemie die schwerste Konjunkturkrise seit Jahrzehnten ausgelöst; die Bundesregierung erwartet 2020 die tiefste Rezession der Nachkriegszeit. Um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Schwung zu bekommen, beraten die Spitzen von Union und SPD über ein Konjunkturpaket im Volumen von bis zu 100 Milliarden Euro. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihr Notfall-Kaufprogramm PEPP weiter aufstocken. Risiken würden in den Hintergrund gedrängt, sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Markets. "Die ausufernde Verschuldung einiger Staaten bleibt zurzeit ungehört."

Der Dollar gab nach. Der Euro legte im Gegenzug 0,4 Prozent zu auf 1,1184 Dollar und notierte damit so hoch wie seit dem 17. März nicht mehr. Der Greenback wische die Unruhen in den USA sowie die Furcht vor einem neuerlichen Handelskonflikt zwischen den USA und China beiseite, sagte Ricardo Evangelista, Analyst beim Brokerhaus ActivTrades. "Investoren sehen ein halb volles Glas und glauben an eine rasche konjunkturelle Erholung nach der Pandemie."