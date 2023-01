Laut Studie der Universität Mannheim Familienunternehmen schaffen mehr Arbeitsplätze als Dax-Konzerne

Insgesamt leitet die Auftrag gebende Stiftung aus den Ergebnissen ab, dass die großen Firmen sich gut entwickelten und in der Krise Durchhaltevermögen zeigten, was sich auch in der nachhaltigen Personalpolitik niederschlage. „Wir konnten zuletzt aber auch beobachten, dass sich die Bedingungen für Familienunternehmen am Standort Deutschland negativ entwickelt haben“, sagte Bettina Wurster, Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung, auf Anfrage unserer Redaktion. Beispiele dafür seien die zunehmenden Berichtspflichten und Bürokratielasten. Hinzu kämen Energiekrise und Fachkräftemangel. Im Vergleich zu anderen Industrieländern sei es am Standort Deutschland schwierig, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Vorstand Rainer Kirchdörfer bekräftigte: „Deshalb ist es essenziell, diese Unternehmensform in der derzeit so angespannten Lage nicht zu benachteiligen.“