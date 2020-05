Düsseldorfer Bank : HSBC Trinkaus wird zu 100 Prozent britisch

Düsseldorf Die Landesbank Baden-Württemberg verkauft ihren Anteil von 18,66 Prozent an der traditionsreichen Bank an den britischen Mutterkonzern. Mehr als 250 Millionen Euro lassen sich die Briten das kosten. Die Kleinaktionäre sollen herausgedrängt werden.

Paukenschlag bei HSBC Trinkaus: Die traditionsreiche Bank, deren Zentrale an der Düsseldorfer Königsallee liegt, kommt vollständig in die Hände des britischen Bankkonzerns HSBC. HSBC hat am Montagabend mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) vereinbart, deren Aktienpaket in Höhe von 18,66 Prozent des Grundkapitals an der HSBC Trinkaus (HSBC Deutschland) zu kaufen, wie die Bank mitteilte. Dadurch erhöht sich der Anteil von HSBC an der Düsseldorfer Bank auf über 99 Prozent.