Konjunktur : Deutsche Exporte legen unerwartet stark zu

Wiesbaden/Düsseldorf So deutlich wie nie seit zwei Jahren stiegen die Ausfuhren. Konzernzahlen bestätigen die eher gute Lage.

Die deutsche Wirtschaft könnte ihre Schwächephase aus dem Sommer möglicherweise schneller überwinden als von vielen Experten erwartet. Darauf deutet hin, dass die Ausfuhren im September um 1,5 Prozent zum Vormonat und um 4,6 Prozent zum September 2018 stiegen, das stärkste Wachstum seit zwei Jahren. Diese Zahlen veröffentlichte das Statistische Bundesamt am Freitag. „Das ist eine positive Überraschung“, sagt Roland Döhrn, Konjunkturexperte beim RWI Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Der langjährige Aufschwung in Deutschland sei zwar an seinem Ende, doch es sei keineswegs sicher, dass die gesamte Wirtschaft im dritten Quartal erneut geschrumpft sei, was dann laut Definition eine Rezession wäre. „Die Nachfrage des Staates und die stabile Beschäftigung sind positive Faktoren. Wenn wir nun eine gewisse Entspannung im Außenhandel sehen, sind das gute Nachrichten.“