Bilanz-Pressekonferenz : Siemens-Chef feilt am Vermächtnis

Siemens-Chef feilt am Vermächtnis

München Joe Kaeser liefert nach einem durchwachsenen Jahr eine gute Endrallye ab. Der Vertrag des Siemens-Chefs läuft noch bis Januar 2021.

Der Kronprinz fehlte auf der Bilanz-Pressekonferenz des Technologie-Riesen Siemens: Roland Busch, jüngst ernannter stellvertretender Vorstandschef und damit so etwas wie Siemens-Chef im Wartestand, gesellte sich erst nach der eigentlichen Präsentation der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf eine Tasse Kaffee zu den Journalisten. Noch ist die Präsentation der Bilanz eine Joe-Kaeser-Show. Der Vertrag des Siemens-Chefs läuft noch bis Januar 2021.

Während das „Manager Magazin“ in seiner jüngsten Ausgabe berichtete, Kaeser habe über die Vertragszeit hinaus weitermachen wollen, Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe habe jedoch auf die frühzeitige Berufung eines Stellvertreters gedrängt, deutete Kaeser am Donnerstag die Geschichte um: „Seit 15 Jahren haben wir erstmals wieder eine geordnete Nachfolgeplanung“, sagte der Manager und fügte hinzu: „Wir haben auf meine ausdrückliche Bitte an den Aufsichtsrat hin Herrn Busch zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.“ Über eine klare Nachfolgeregelung werde im Sommer gesprochen. Er werde seinen auslaufenden Vertrag „nicht mehr um fünf Jahre verlängern“, sagte er nur.