Bestattungskultur ändert sich Mönchengladbachs Friedhöfe in Zahlen

Der kleinste Friedhof ist der Hocksteiner Friedhof neben der Kirche St. Margareta, der größte mit etwa acht Hektar Fläche ist der Friedhof Odenkirchen an der Wiedemannstraße. Die vier evangelischen Friedhöfe befinden sich am Wasserturm, in Rheydt, Wickrathberg und Odenkirchen. Die ältesten sind der Wickrathberger Friedhof aus dem Jahr 1820, dicht gefolgt von Rheydt und dem Friedhof am Wasserturm. Der Odenkirchener Friedhof wurde 1870 eröffnet.