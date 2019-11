In Deutschland jeder zehnte Chef betroffen : Daimler baut weltweit 1100 Stellen für Führungskräfte ab

In Deutschland jeder zehnte Chef betroffen

Das Logo der Automarke auf einem Gebäude in Stuttgart. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

München Rund jeder zehnte leitende Mitarbeiter in Deutschland soll betroffen sein. Zudem fordere das Management von den Arbeitnehmern, im kommenden Jahr auf die Tariferhöhungen und individuellen Lohnsteigerungen zu verzichten.

Der Autobauer Daimler will weltweit 1100 Stellen für Führungskräfte streichen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf eine Rundmail des Gesamt-Betriebsrats.

Daimler wolle sich zu "Spekulationen des Betriebsrates" nicht äußern, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Der Konzern arbeitet demnach aber "an der Analyse der Kosten, der Prozesse und der Geschäftspotenziale". Jedes Geschäftsfeld sei davon betroffen, auch spartenübergreifende Bereiche. Die Analysen dauerten jedoch noch an. Der Konzern befinde sich in einem "konstruktiven Dialog" mit den Arbeitnehmervertretern.