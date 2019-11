Schwächelnde Wirtschaft : Deutsche Milliardäre werden ärmer - ein kleines bisschen

Hände wühlen in einer Kiste mit Zwei-Euromünzen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Frankfurt Ein schwächelndes Wirtschaftswachstum und Handelskonflikte kosten die Reichsten der Welt einen kleinen Teil ihres Vermögens. Auch deutsche Milliardäre spüren die Auswirkungen - und kämpfen mit weiteren Problemen.

Die schwächelnde Konjunktur sowie internationale Handelskonflikte machen auch den Reichsten der Reichen zu schaffen: Erstmals in fünf Jahren schrumpft das Gesamtvermögen der Milliardäre rund um den Globus - auch die deutsche High Society hat etwas weniger Geld in der Tasche. Das geht aus Berechnungen der Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer Großbank UBS hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden.