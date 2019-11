Anweisung des Kraftfahrt-Bundesamtes : Audi muss 40.000 alte Dieselautos zurückrufen

Ingolstadt Der Automobilhersteller ist erneut von einem Rückruf betroffen. das Kraftfahrt-Bundesamt hat angeordnet, dass zahlreiche ältere Modelle der Reihen A4 und A6 mit Sechszylinder-TDI-Motoren in die Werkstatt müssen.

Rund 40.000 alten Audi-Dieselautos in Deutschland steht ein Rückruf in die Werkstatt bevor. Audi habe vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) eine Rückruf-Anordnung für Fahrzeuge der Modellreihen A4 und A6 mit Sechszylinder-TDI-Motoren aus den Jahren 2004 bis 2009 erhalten, sagten Sprecher von Audi und KBA am Freitag.