Brauereibranche Das Bier wird teurer

Bei Twitter gibt es Stimmen, die das Ganze mit Humor nehmen: „Gehen wir auf die Straße. Fordern wir einen Bierpreisdeckel“, heißt es da. So ähnlich also wie beim Gas und beim Strom. Nun ist Bier, ungeachtet aller anderen Meinungen, für die meisten vermutlich nicht ganz so essenziell wie ein warmes Zuhause, und deshalb dürften Forderungen an die Bundesregierung nach einem Biergipfel eher ungehört verhallen. Trotzdem ist die Politik aus Sicht der Brauer gefordert: „Beim Thema Umweltschutz wäre wichtig, dass die sehr stark und rasant steigenden Kosten gestreckt werden und nicht so umfangreich auf einmal ins Kontor schlagen. Eine Beschleunigung der Genehmigungsprozesse in diesem Bereich sollten deutlich zügiger werden“, fordert Schnitzler.