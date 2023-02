Die beliebtesten Corporate Benefits Das bieten Firmen neben dem Gehalt

Serie | Kreis Viersen · Fitnessstudio-Mitgliedschaften, Obstkörbe und Mitarbeiterangebote sind in vielen Unternehmen bereits Standard geworden. Doch das ist nicht alles, was Arbeitgeber in Kempen, Tönisvorst und Willich ihren Mitarbeitern bieten.

01.02.2023, 16:34 Uhr

Über die E-Ladesäulen der Kempener Firma Pfeiffer Chemie-Armaturen freut sich der Mitarbeiter Tim van Stiphout. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen