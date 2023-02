Kundenservice durch Maschinen Post setzt auf Automaten statt Filialen

(rky) Sofern eine sich abzeichnende Gesetzesänderung durchkommt, könnte die Deutsche Post ihr Netz an Filialen weiter ausdünnen. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums zum künftigen Postgesetz. Denn während der Konzern bisher die Pflicht hat, in jeder Gemeinde mit mindestens 2000 Einwohnern eine Filiale zu unterhalten, könnten nun Automaten teilweise die Kundenbetreuung übernehmen. In dem Papier wird zu einer künftigen „nachhaltigen Versorgung in den Städten und auf dem Land“ festgehalten, dass „jederzeit verfügbare automatisierte Einrichtungen“ den Bürgern auch gut helfen könnten.