„Situation ist nicht tragbar“ Meerbuscher Landwirte protestieren gegen Subventions-Aus

Die Bundesregierung plant derzeit, Subventionen für die Landwirtschaft zu streichen, um im Haushalt Geld einzusparen. Es geht unter anderem um eine Erstattung bei der Steuer auf Diesel, der für die Feldmaschinen gebraucht wird. „Diese Pläne würden für meinen Betrieb jährliche Mehrkosten von bis zu 20.000 Euro bedeuten“, so Bauer Roos – und das zu einer Zeit, in der die Landwirte mit massiv gestiegenen Preisen bei Energie und Lohn zu kämpfen haben. „Diese Verteuerung kann ich nicht an die Kundschaft weitergeben, sonst kaufen sie gar keine heimischen Produkte mehr“, so der Landwirt, der in Langst-Kierst gemeinsam mit seiner Familie auch einen Hofladen betreibt. Die Konkurrenz mit Ländern, in denen Arbeitskräfte günstiger und billigere Kraftstoffe, wie Heizöl für die Fahrzeuge zugelassen sind, bringe die heimischen Landwirte an den Rand der Existenz. „Hier könnten Einfuhrzölle die ausländische Ware teurer machen und so für ein Gleichgewicht sorgen“, regt Roos an.