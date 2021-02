Als Nachfolger des Ford Fiesta : Ford will Elektro-Kleinwagen wohl in Köln bauen

Ford will Elektro-Kleinwagen wohl in Köln bauen

Ein Mitarbeiter baut im Ford-Werk in Köln eine Tür in einen Ford Fiesta ein. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Der US-Autohersteller hat zuletzt ein hartes Sparprogramm aufgelegt, durch das auch viele Jobs in Köln weggefallen sind. Die Zukunft des Werkes wäre durch den Bau des Elektro-Kleinwagens gesichert.

Der erste vollelektrische Kleinwagen des Automobilherstellers Ford könnte laut einem Bericht der Fachzeitschrift „Automobilwoche“ in Köln gebaut werden. Die Entscheidung soll demnach in der kommenden Woche offiziell bekannt gegeben werden.

Der von der Corona-Pandemie hart getroffene US-Hersteller Ford hatte zuletzt ein hartes Sparprogramm für Europa aufgelegt, von dem auch viele Arbeitsplätze in den deutschen Werken betroffen waren. Knapp 4900 Jobs wurden gestrichen. Damit waren zum Jahreswechsel nur noch rund 20.000 Menschen bei Ford in Deutschland beschäftigt, der Großteil (etwa 15.000) in Köln. Knapp 200 Jobs gibt es zudem in einem Entwicklungszentrum in Aachen. „Der Arbeitsplatzabbau ist schmerzhaft, aber mit Blick auf die Gesamtsituation haben wir das vernünftig hinbekommen“, sagte Betriebsratschef Martin Hennig vor wenigen Wochen.