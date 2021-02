Trotz Höchstmaß an Datenschutz : Jeder Dritte will Mitmenschen nicht per App über Infektion informieren

Jeder Dritte will Mitmenschen nicht per App über Infektion informieren

Düsseldorf Millionen Menschen nutzen die Corona-Warn-App des Bundes bereits, eine neue Version läuft nun auch auf älteren iPhone-Modellen. Doch obwohl die App ein Höchstmaß an Datenschutz und Anonymität verspricht, sitzt das Misstrauen in der Bevölkerung offenbar tief.

Die Corona-Warn-App des Bundes kann nun auch von Besitzern älterer iPhone-Modelle genutzt werden. Seit Mittwoch funktioniert die vom Robert-Koch-Institut im Auftrag der Bundesregierung herausgegebene App auch für die Modelle 5s, 6 und 6 Plus. Die neuste Version 1.12 kann in Apples App-Store heruntergeladen werden.

Laut einer repräsentativen Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom wird die App wird rege genutzt, neun von zehn Nutzern öffnen sie laut Bitkom mindestens einmal täglich. Sie dürften in Zukunft auch weitere Funktionen sehen. Denn in der neusten App-Version gibt es erstmals auch eine Begegnungshistorie, die Nutzern dabei helfen soll, das eigene Risiko besser einzuschätzen. Auf der Startseite der App wird im Falle mehrerer Risikobegegnungen nur das Datum der jüngsten Begegnung angezeigt. In der Begegnungshistorie werden nun auch die Tage der anderen Begegnungen aufgelistet.

Dennoch sind viele Nutzer offenbar misstrauisch. Zwar haben bereits 240.000 Personen, die positiv getestet wurden, ihre Mitmenschen vor gefährlichen Begegnungen gewarnt. Gleichzeitig gab in der Bitkom-Umfrage allerdings rund ein Drittel der Befragten an, andere über die App nicht warnen zu wollen – obwohl die Anonymität gesichert ist. Als Hauptgrund gab der Großteil dieser Nutzer dennoch den Datenschutz an. „Wir sehen hier das Ergebnis einer in allen Bereichen der Gesellschaft verbreiteten Verängstigung rund um den Datenschutz“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Er plädiert dafür, Kontaktpersonen von Infizierten künftig automatisch zu informieren, sofern der Nutzer der Warnung nicht aktiv widerspricht. „Für Infizierte gibt es derzeit keinerlei Anreiz, ein positives Testergebnis über die App zu teilen“, so Berg. Appelle an die Vernunft würden bei jedem Dritten nicht fruchten.