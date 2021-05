Fahrerflucht in Heiligenhaus : Auto fährt Kinderwagen an

Auto fährt Kinderwagen an

Fahrerflucht in Heiligenhaus

Heiligenhaus Das acht Monate alte Baby erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Fahrer. Es soll ein jüngerer Mann sein.

(RP) Augenscheinlich hatte ein acht Monate alter Säugling gleich mehrere Schutzengel. Denn am Donnerstag hatte ein bislang noch unbekannter Autofahrer auf dem Südring in Heiligenhaus einen Kinderwagen umgefahren, in dem das Baby lag. Das Kind wurde nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat daher ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.