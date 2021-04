Insolvenzantragspflicht : 2022 droht in Deutschland eine Pleitewelle

Düsseldorf Die Aussetzung der Insolvenz-Antragspflicht gilt ab Mai nicht mehr. Handel und Gastgewerbe fordern eine Verlängerung der Aussetzung, bis staatliche Hilfen angekommen sind. Aber geht das zeitlich überhaupt noch?

Aber es gibt noch viele Unternehmen, die sich in der Warteschleife befinden. Was passiert mit ihnen, wenn die Hilfen nicht mehr rechtzeitig kommen? Viele müssten dann den bitteren Gang zum Insolvenzgericht antreten. Das wollen sie natürlich vermeiden. Deshalb haben Handel und Gastgewerbe bereits eine Verlängerung verlangt. „Wir fordern, die Insolvenzantragspflicht analog zur Laufzeit der staatlichen Hilfen auszusetzen. Solange nicht alle Unternehmen die benötigten Hilfen erhalten haben, ist die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zwingend notwendig“, sagte Haakon Herbst, Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) NRW. Es wäre absurd, wenn Unternehmen ab dem 1. Mai Insolvenz anmelden müssten, nur weil die versprochenen staatlichen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen angekommen seien, so Herbst. Der Dehoga befürchtet, dass bis zu einem Drittel der Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie die Corona-Pandemie nicht überleben werden.

Bei manchen wird der wirtschaftliche Exitus aber vielleicht auch nur hinausgezögert. Biner Bähr, Partner der internationalen Anwaltskanzlei White & Case, hat im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Firmeninsolvenzen und eine Arbeitslosenzahl zwischen vier und fünf Millionen prognostiziert. Jetzt glaubt Bähr an eine Verschiebung: „Wegen der Fülle der staatlichen Hilfen, die vor der Bundestagswahl vermutlich auch nicht enden werden, rechne ich jetzt erst für das Jahr 2022 mit der Pleitewelle“, erklärte Bähr am Dienstag auf Anfrage. Mit anderen Worten: So mancher Schwerkranke wird durch den politischen Willen am Leben gehalten – noch.