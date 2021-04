Unterstützung für Handel und Gastronomie : Stadt streckt Überbrückungshilfen vor

HEILIGENHAUS Die Corona-Hilfen des Bundes für Gewerbetreibende kommen nur schleppend vor Ort an, die Stadt Heiligenhaus will nun unkompliziert mit zinslosen Übergangskrediten helfen. Das soll auch die Zukunft sichern.

Während die Stadtverwaltung im Rahmen der „Integrierten Stadtentwicklungskonzepte“, kurz ISEK, nun mit der Eröffnung des Büros an der Hauptstraße einen neuen Schritt in der Zukunftsplanung vorangeht, schwebt über allem das große Fragezeichen der Corona-Pandemie. Unter dem stehen auch Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe sowie der Einzelhandel, die massive Umsatzeinbrüche zu vermelden haben. Es geht um Existenzen.

„Wir wissen, wie wichtig sie für unsere Stadt sind“, sagt Bürgermeister Michael Beck, er weiß aber auch: „Die Überbrückungshilfen des Bundes kommen nur schleppend vor Ort an.“ Damit diese Betriebe also auch wichtig bleiben, legt die Stadtverwaltung nun ein sofort startendes Hilfsprogramm auf, das den Gewerbetreibenden eine Summe von bis zu 18.000 Euro pro Betrieb für die Monate April, Mai, Juni vorstreckt sowie einmalig eine Summe von 18.000 Euro für Digitalisierungsprozesse. „Wir wollen damit Unternehmer, Gastronomen, Gewerbetreibende, also zum Beispiel auch Friseure und Cateringdienste ansprechen, die ihren Firmensitz und Geschäftsbereich in Heiligenhaus und die Anspruch auf die Überbrückungshilfe III haben. Die Rückzahlung an die Stadt, wenn der Bund dann die Hilfen ausschütte, könne dann jederzeit erfolgen, ein Zielkorridor sei dabei das Jahresende.