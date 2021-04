Vermisster Ex-Chef Haub : Einigung im Familienstreit bei Tengelmann

Mülheim Der Vorstandsvorsitzende Christian Haub kauft die Anteile der Familie seines verschollenen Bruders. Damit endet eine monatelange Auseinandersetzung mit seiner Schwägerin und deren Kindern.

Im Familienstreit um die Firmenanteile des vor drei Jahren in den Schweizer Alpen verschollenen früheren Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub gibt es offensichtlich eine Einigung. „Mit dem heutigen Tag haben sich die Familienstämme Karl-Erivan Haub und Christian Haub auf ein Memorandum of Understanding (Englisch für Absichtserklärung, Anm. d. Redaktion) verständigt, wonach Frau Katrin Haub als Abwesenheits-Pflegerin von Karl-Erivan Haub und ihre Kinder Viktoria und Erivan Haub ihre Anteile an der Tengelmann Warenhandels KG an Herrn Christian Haub, den Vorstandsvorsitzenden der Tengelmann-Gruppe, verkaufen“, teilten die Anwälte Christian Binz und Peter Gauweiler als Vertreter der beteiligten Parteien am Montag mit. Vorausgegangen war eine monatelange Auseinandersetzung zwischen beiden Seiten. Der Verkauf soll noch im Mai beurkundet und vollzogen werden.