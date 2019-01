Deutsche in der NHL: Deutsches Trio um Draisaitl punktet in der NHL

Deutsches Trio um Draisaitl punktet in der NHL

Deutsche in der NHL

Edmonton Die Edmonton Oilers haben ihr Match gegen die Buffalo Sabres deutlich gewonnen. Der Deutsche Leon Draisaitl gehörte zu den Torschützen. Für Dominik Kahun lief es mit Colorado nicht so gut.



Ein deutsches Eishockey-Trio um den kommenden Allstar Leon Draisaitl hat am Montagabend in der nordamerikanischen Profiliga NHL gepunktet. Draisaitl, der für das Match der Besten aus dem Osten und Westen am 26. Januar nominiert wurde, setzte beim 7:2 der Edmonton Oilers gegen die Buffalo Sabres mit seinem 24. Saisontor den Schlusspunkt. Teamkollege Tobias Rieder erzielte mit zwei Assists sogar zwei Scorerpunkte.