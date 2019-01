NHL: Kahun kommt mit Chicago weiter nicht in Fahrt

Kahun kommt mit Chicago weiter nicht in Fahrt

Chicago Die Chicago Blackhawks verlieren die Play-off-Plätze in der NHL immer weiter aus dem Blick. Das Team um den Deutschen Dominik Kahun verlor beim Spitzenteam Calgary Flames.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Chicago Blackhawks im Kampf um die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen NHL eine Niederlage kassiert. Gegen die Calgary Flames musste sich das Team aus Illinois am Montag (Ortszeit) in eigener Halle mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) geschlagen geben. Der 23-jährige Kahun blieb ohne Scorer-Punkt im Spiel.